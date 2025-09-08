“Vergüenza”: Aníbal Mosa dispara contra la U por posibilidad de jugar con juveniles la Supercopa - Chilevisión

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, cuestionó duramente la posibilidad de que Universidad de Chile juegue con juveniles la Supercopa contra Colo Colo.

El máximo dirigente de Los Albos criticó la idea deslizada por su par de Azul Azul, Michael Clark, quien apuntó a que el cuadro laico está pensando en los cuartos de final de la Copa Sudamericana que disputarán tras el clásico.

El pasado fin de semana, el directivo del Cacique afirmó que esta alternativa "es una vergüenza. Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partidos, no lo han hecho y hemos ido a jugar".

"Creo que es una situación que se debería haber jugado en enero. Lo más importante es colocar la voluntad para que el partido se pueda jugar", agregó.

En ese mismo escenario, Mosa reiteró que el cotejo, que en principio se iba a disputar a comienzos de año, sigue en pie para el próximo fin de semana en el Estadio Santa Laura.

¿Cuándo se jugará la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para el próximo domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas.

El choque marcará el estreno de Fernando "Tano" Ortiz, nuevo entrenador de Los Albos que asumió a inicios de mes.