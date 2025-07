Polémica salida: Así fue el confuso incidente de Aníbal Mosa con periodista tras empate de Colo Colo - Chilevisión

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, vivió un altercado al término del partido de Colo Colo ante O'Higgins disputado este domingo en San Fernando.

Tras el empate 2-2 de Los Albos, el periodista Carlos Cerpa terminó en el piso tras intentar entrevistar al dirigente en un confuso incidente.

Minutos después de lo ocurrido, el directivo habló del caso y señaló: "Yo iba saliendo, dirigiéndome a los camarines y de repente vi que empezaban a caer algunas cosas de la galería. Había un reportero ahí que quería hacerme unas preguntas y de repente vi que terminó en el suelo".

"No sé si se resbaló o alguien lo empujó. Pude ver hace un momento las imágenes, pedí que me mostraran las imágenes. Al parecer se resbala o se tropieza con alguien y lo más importante es que no tiene ningún problema físico ni de salud", agregó.

Mosa señaló que le comentó al comunicador que "esperara para poder tener una conversación con todos los medios de prensa y de repente veo que el hombre termina en el suelo".

"Después llegaron muchos guardias tácticos, se armó una trifulca, pero la gente de O’Higgins y de la ambulancia me informaron que no sufrió ningún problema físico, que es lo más importante en este caso", agregó.