“Aceptaron las reglas”: Los argumentos de la ANFP para rechazar reclamo de Unión Española e Iquique - Chilevisión

La ANFP se pronunció tras el rechazo al reclamo presentado por Unión Española y Deportes Iquique, clubes que buscaban evitar el descenso a la Primera B.

Los dos equipos formalizaron la semana pasada que hay una contradicción entre el Reglamento y las Bases del torneo, afirmando que la pérdida de categoría se establecería por promedio de puntos en las últimas tres temporadas y no por la tabla anual, como se definió ahora.

En una reunión de directorio realizada este martes, se determinó el mantener la caída de división a Hispanos y nortinos, decisión que fue tomada de manera unánime por los integrantes de la mesa.

ANFP explica rechazo a solicitud de Unión Española e Iquique

A través de un comunicado, el organismo con sede en Quilín fundamentó su resolución en que el artículo 90°, que preveía los descensos por promedios, "se encuentra en desuso práctico desde hace más de 20 años".

"Fue aplicado solo en la temporada 2005 y ha quedado tácitamente derogado por modificaciones estatutarias posteriores (2012 y 2022) que fijaron el número de clubes de Primera División en un máximo de 16, incompatible con la estructura anterior de 20 equipos".

Adicionalmente, el ente rector del fútbol chileno sostuvo que "las Bases del Campeonato 2025 fueron aprobadas por el Consejo de Presidentes, incluyendo el voto a favor de los clubes solicitantes, antes del inicio de la competencia".

"El reclamo se considera improcedente, ya que los clubes aceptaron las reglas del torneo y compitieron bajo ellas durante toda la temporada", agregaron.

De hecho, apuntaron a que el impugnar estas normas una vez conocido sus resultados en la campaña "contradice su conducta anterior y atenta contra la buena fe objetiva y la certeza jurídica de la competencia".

En el escrito, la ANFP indicó que el análisis incluyó antecedentes presentados por abogados expertos en la materia.