“Perdió el fútbol”: El duro descargo de Independiente tras ser descalificado de la Sudamericana - Chilevisión

Un breve mensaje le bastó a Independiente para mostrar su molestia por la descalificación de la Copa Sudamericana, lo que derivó en el avance de Universidad de Chile a los cuartos de final.

En sus diferentes cuentas de redes sociales, el Rojo escribió: "Perdió el fútbol, ganaron los violentos", añadiendo una particular imagen de su logo.

El escudo, que parece ser del polerón de un hincha, contiene una mancha de sangre en una clara muestra de dolor por la determinación de la Conmebol.

El posteo se llenó de likes de sus hinchas y generó una ola de comentarios, donde muchos expresaron su furia al no poder continuar en el terreno internacional.

El castigo de la Conmebol a Independiente

A raíz de los serios incidentes en las tribunas ocurridos el pasado 20 de agosto, el ente rector del fútbol sudamericano aplicó un severo castigo a Independiente.

El elenco trasandino disputará sus próximos siete partidos como local a puertas cerradas, misma cantidad de encuentros en los que no podrá llevar público en condición de visitante.

A esto se suma una millonaria multa y una advertencia en caso de que la barbarie se repita.