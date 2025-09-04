Pese a clasificar: Las fuertes sanciones de la Conmebol a la U tras incidentes ante Independiente - Chilevisión

Universidad de Chile está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En un esperado fallo, la Conmebol lo dio como ganador de la llave de octavos tras descalificar ante Independiente.

El organismo se pronunció tras los serios incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América, donde la barra del Rojo agredió brutalmente a hinchas azules.

Esta situación dejó a varios heridos y un centenar de detenidos, lo que derivó en que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se trasladará a Buenos Aires a hacer gestiones.

Conmebol sanciona a la U

Si bien el cuadro laico sigue con vida en el torneo y se medirá a Alianza Lima, no se salvó de las sanciones de parte del ente rector del fútbol sudamericano.

Esto por la Conmebol determinó que la U juegue sus siguientes siete partidos como local a puertas cerradas, a lo que suma otros siete cotejos sin hinchas en condición de visitante.

Por si fuera poco, se aplicó una multa de 270.000 dólares, las que serán descontadas en los premios obtenidos.

El fallo hace un último punto en referencia a una campaña en contra de la violencia y el racismo, la que debe darse a conocer tres días antes de sus siguientes cotejos.