Vuelco en Independiente: La sorpresiva nueva postura que tendría el Rojo tras incidentes ante la U - Chilevisión

Independiente y Universidad de Chile realizan este martes los alegatos ante la Conmebol, luego de la cancelación del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Dirigentes de ambos clubes participan de un audiencia presencial, donde entregan argumentos de la tragedia ocurrida el pasado 20 de agosto en el que hubo serios incidentes en el Estadio Libertadores de América.

En medio de esta instancia, se reveló un cambio de postura que habría tenido el Rojo en las últimas horas, lo que puede ser determinante para la resolución.

Independiente buscaría reanudar partido ante la U

Según consignó TyC Sports, el elenco argentino estaría a favor de que se reanude el duelo que se interrumpió en el segundo tiempo.

En caso de darse esto, sería en cancha neutral y sin público, por lo que los castigos a ambos clubes serían económicos y de restricción de hinchas.

Anteriormente, los trasandinos apuntaron a que la U debía ser eliminada del certamen al asegurar que fueron los hinchas azules los que iniciaron los desmanes, omitiendo que posteriormente fueron emboscados por la barra local.

Por el otro lado, la dirigencia del conjunto nacional pretende que les adjudique la llave, teniendo en cuenta que al momento de la cancelación estaban arriba en el marcador y mencionando que sus aficionados fueron atacados con elementos contundentes.

El que espera en los cuartos de final es Alianza Lima de Perú, serie que en principio se disputará los días 18 y 25 de septiembre.