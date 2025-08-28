La sincera postura de Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima, por posible cruce con la U: “Si pasamos...” - Chilevisión

Alianza Lima mira muy atento la resolución que dará la Conmebol por los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile, esperando a su posible rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los graves incidentes que se dieron en Avellaneda impidieron terminar la llave, dejando en incertidumbre el cruce por la ronda de los ocho mejores.

En ese contexto, el entrenador de los peruanos, Néstor "Pipo" Gorosito, confesó que no le molestaría que eliminen a ambos equipos para que su escuadra se instale directamente en semifinales.

El estratega argentino reconoció que en su club hay "incertidumbre" y "ansiedad". "Estamos con la intranquilidad de que pase uno y de que se juegue a puertas cerradas. La gente de Alianza no tiene la culpa de que no pueda ir, no tenemos nada que ver", comentó.

El recordado ex volante de Universidad Católica pidió que la sanción sea "ejemplar. No sabría decirte qué sería lo mejor para el fútbol sudamericano, pero cuando vas a Brasil le pegan a la gente, nos pasó con Sao Paulo (cuando era DT de Tigre en 2012), también hace poco a Godoy Cruz, le pasa a todos".

El deseo de Pipo Gorosito: "Si pasamos directamente a semis, mejor"

En diálogo con ESPN, Gorosito reconoció: "Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte 'para mí sería lindo jugar', pero no te voy a mentir

"Desde que estamos nosotros, Alianza Lima sacó 20 y pico de millones en recaudación y premios. Al club le viene extraordinario, no sólo desde lo deportivo sino desde lo económico sería muy bueno para Alianza Lima", complementó.

Acerca de los gravísimos incidentes que se dieron en el duelo de la U, el trasandino apuntó a que "lo que mostró la tele es lo que uno puede decir que pasó. No está bien que los jugadores y los entrenadores paguen por los violentos, ni los clubes tampoco".

"Es muy difícil, está todo difícil. Es una cuestión social a nivel Sudamérica, somos un problema. No me hago al filósofo porque soy un desastre, pero a mayor pasión menor educación", concluyó.