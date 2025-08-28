Tras disputar solamente un partido: La UC confirma que hinchas destruyeron asientos en el Claro Arena - Chilevisión

Universidad Católica vivió un fin de semana soñado al jugar por primera vez en el Claro Arena, su nuevo estadio que estrenó con una sólida victoria 2-0 ante Unión Española.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para Los Cruzados, luego que el propio club confirmara que hubo asientos destruidos.

En sus redes sociales, el club reveló que está trabajando en el reemplazo de varias butacas en la galería Mario Lepe sector bajo, adjutando imágenes reveladoras.

"Hay cosas negativas que contar y que debemos mejorar (...) El llamado para este sábado (y para siempre) es a cuidar entre todos nuestro nuevo estadio y vivir esta nueva forma de ver fútbol", señaló la institución.

Con esto, La Franja busca vivir una nueva fiesta en el encuentro contra Cobresal, el que se disputará en su remodelado recinto el sábado 30 de agosto a las 17:30 horas.

Seguimos felices y cómo no... si el sábado vivimos una fiesta hermosa en el estreno del Claro Arena, pero también hay cosas negativas que contar y que debemos mejorar 🫡



Es que después del primer partido en nuestra nueva casa tuvimos que reemplazar asientos que los hinchas… pic.twitter.com/lDN7xa305l — Universidad Católica (@Cruzados) August 27, 2025

Fernando Zampedri quedó descartado para enfrentar a Cobresal

Por el lado futbolístico, la UC recibió otro golpe al confirmarse que Fernando Zampedri no estará en cotejo ante Los Mineros producto de una lesión muscular.

El cuerpo técnico espera que el Toro esté disponible para el compromiso frente a Limache el segundo fin de semana de septiembre.