“Va a quedar en mi memoria”: Fernando Zampedri se emociona tras marcar el primer gol del Claro Arena - Chilevisión

Fernando Zampedri hizo historia y convirtió el primer gol del Claro Arena, anotando en la victoria 2-0 de Universidad Católica ante Unión Española.

El Toro volvió a brillar y se estrenó en el nuevo estadio cruzado con un tremendo cabezazo, el que llegó minutos después de sufrir una lesión muscular.

Tras la inolvidable jornada, el argentino-chileno se expresó en sus redes sociales y aseguró que lo vivido el pasado sábado "va a quedar en mi memoria para siempre. Volver al lugar donde tantas veces los cruzados y cruzadas vibraron de alegría, su lugar".

Los agradecimientos de Zampedri tras estreno del Claro Arena

En su cuenta de Instagram, el delantero se manifestó con un mensaje en el que felicitó a sus compañeros y afirmó que "mi convicción estaba intacta de que así como me despedí con el último gol en San Carlos de apoquindo, llegaría mi primer gol en el Claro Arena".

"A la dirigencia darle las gracias por semejante trabajo en este estadio clase A que vamos a poder disfrutar todos juntos. A todos los trabajadores y trabajadoras del club que estos últimos días corrieron como locos para que todo salga perfecto para que todos ustedes y nosotros pudiéramos disfrutar de la gran fiesta", agregó.

Adicionalmente, Zampedri valoró el comportamiento de los hinchas y le dedicó una frase especial a su familia "que desde el otro lado de la cordillera ponen todas sus energías en nosotros".

"A mi mujer y mis hijos que viven a mi lado todo tipo de emociones y se bancan a la par lo que sea , los amo infinito", sentenció.

El próximo partido de la UC será el sábado 30 de agosto, día en que se enfrentará a Cobresal en condición de local a partir de las 17:30 horas.

