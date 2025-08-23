¡Triunfal debut en el Claro Arena! U. Católica venció a Unión Española por el Campeonato Nacional - Chilevisión

Un debut triunfante fue el que tuvo el cuadro de Universidad Católica la jornada de este sábado tras vencer por 2-0 a Unión Española en su primer partido oficial en el Claro Arena, por la vigésimo primera fecha del Campeonato Nacional 2025.

Después de tres años, el cuadro cruzado volvió a hacer de local en las alturas de San Carlos de Apoquindo en un estadio completamente renovado con equipación de primer nivel.

Durante la primera mitad, Fernando Zampedrí abrió la cuenta para los cruzados al minuto 31.

Más tarde Eduardo Bello anotaría el segundo en los descuentos del segundo tiempo, cuando el partido ya expiraba.

Con este resultado Universidad Católica se posiciona con 33 puntos, sexta en la parte media de la tabla en busca de un cupo a una copa internacional.

Mientras que tras la derrota, Unión Española continúa en la zona de descenso con 14 puntos.