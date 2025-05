¿Alerta en la UC? Afirman que Fernando Zampedri interesa en gigante de Sudamérica - Chilevisión

Universidad Católica podría tener un nuevo dolor de cabeza en el corto plazo, luego de que en Brasil revelaran un supuesto interés del Sao Paulo por Fernando Zampedri.

El Toro, nacionalizado chileno desde hace algunos meses, estaría siendo obervado por el Tricolor para que se sume en el segundo semestre, donde afrontarán los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según consigno GolTV de dicho país, el delantero nacional es una de las opciones que maneja la dirigencia junto a Carlao, quien milita en el Ferroviaria de la Serie B.

El nombre habría salido de Luis Zubeldía, entrenador del club que busca un atacante ante la rotura del ligamento cruzado anterior de Jonathan Calleri, uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

Sin embargo, la operación no sería sencilla debido a que El Soberano, como es apodado, no pretende hacer una fuerte inversión y optaría solamente por un préstamo, además de que no ha iniciado conversaciones formales.

Los números de Fernando Zampedri este 2025

Contando todas las competencias de Universidad Católica, Fernando Zampedri ha jugado esta temporada 14 partidos en los que marcó 6 goles.

Además, disputó dos encuentros por la Selección Chilena a nivel de Eliminatorias.