Colo Colo se arma para el 2026: Directorio aprobó la llegada de Matías Fernández - Chilevisión

Colo Colo tiene a su primer refuerzo para el 2026, luego de que este viernes le diera la bienvenida a Matías Fernández Cordero.

Aníbal Mosa, presidente de la mesa que preside el club, confirmó que el lateral arriba con un contrato por un año con la posibilidad de extender por otro más.

Además del arribo del defensor, el dirigente ratificó que Jeyson Rojas volverá de su préstamo y será parte del plantel, por lo que tienen cubierta la posición.

Matías Fernández Cordero, el lateral que aterriza en Colo Colo

Nacido en agosto de 1995, el zaguero se formó en Santiago Wanderers y debutó en la temporada 2015-2016 en un partido por Copa Chile.

Posteriormente, Fernández pasó por Unión La Calera y el 2022 arribó a Independiente del Valle de la mano de Martín Anselmi, quien lo tuvo en Los Cementeros.

En el Matagigantes disputó 129 partidos en los que convirtió un gol, tocando el cielo con las manos al ganar la Copa Sudamericana el 2022 y la Recopa Sudamericana.

Esta temporada jugó 42 encuentros y no anotó tantos, conquistando la Serie A de Ecuador en esta misma campaña.