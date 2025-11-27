 Aníbal Mosa alza la voz y aclara el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo: “Los contratos los respetamos” - Chilevisión
Aníbal Mosa alza la voz y aclara el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo: “Los contratos los respetamos”

El presidente de Blanco y Negro abordó la situación del experimentado volante, recalcando que su vínculo ya está extendido.

Jueves 27 de noviembre de 2025 | 09:21

Tras una nueva reunión de directorio, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo.

El dirigente ratificó que el King continuará en Los Albos el próximo año, aclarando que su contrato ya se extendió por toda la nueva campaña.

En diálogo con la prensa, el empresario afirmó: "Los contratos que firma Colo Colo, más allá si después nos gusta o no, los respetamos".

"Arturo Vidal es jugador de Colo Colo que tiene su contrato renovado hasta 2026", señaló de manera tajante.

La declaración se da semanas después de que el volante de 38 años anticipara que analizará su futuro una vez terminada la temporada, donde será clave saber si el club participará en torneos internacionales.

El recado de Aníbal Mosa a Peñarol por Brayan Cortés

Adicionalmente, Mosa se refirió a la situación de Brayan Cortés, quien termina su préstamo en diciembre con Peñarol y debería regresar a Macul.

Sobre la chance de que el arquero se mantenga en Uruguay, el directivo recalcó: "Cuando hicimos el acuerdo con ellos, se estipuló una opción de compra".

"Si ellos quieren quedarse con Brayan Cortés, tienen que mandarnos un cheque", añadió.

