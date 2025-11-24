Se salvó de milagro: El blooper de Brayan Cortés que casi sentencia a Peñarol ante Nacional - Chilevisión

Brayan Cortés fue protagonista de un nuevo clásico entre Peñarol y Nacional, partido que se jugó este domingo y que terminó 2-2 en la ida de la final del campeonato uruguayo.

El arquero cometió un grosero error al intentar salir jugando, el cual le pudo costar carísimo en uno de los duelos que más morbo genera en Sudamérica.

El palo salva a Brayan Cortés de un grosero error

En el minuto 94, el iquiqueño recibió la pelota e intentó dar un pase hacia su derecha, pero el balón fue interceptado por Nicolás "El Diente" López.

Cortés buscó enmendar su mal pase con un desesperado achique ante el charrúa que remató de zurda, acción que silenció el Estadio Campeón del Siglo.

Afortunadamente para el ex Colo Colo, el disparo dio en el palo y Peñarol se terminó salvando de manera milagrosa en lo que fue la última jugada de la tarde.

Ahora, el meta de 30 años se preparará para la revancha programada para el domingo 30 de noviembre, donde el Carbonero buscará un nuevo título ante el máximo rival.

Mira la jugada acá