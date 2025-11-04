¿Regresa a Colo Colo? Brayan Cortés se sincera tras ganar nuevo título en Peñarol - Chilevisión

Un gran momento es el que está atravesando Brayan Cortés en Peñarol, club con el que logró un nuevo título tras coronarse en el Torneo de Clausura.

El Indio sigue afianzado como titular indiscutido en Manya, ganando su segunda estrella luego de conseguir anteriormente la Copa Uruguay.

Ahora, el arquero chileno y su club van por más, apostando a sumar otro trofeo en la Tabla Anual que se cerrará muy pronto.

Brayan Cortés apuesta a quedarse en Peñarol

En medio de la alegría, el guardameta de 30 años se dio el tiempo de hablar y destacar lo que ha obtenido en el Carbonero, al que arribó a mediados de este año.

En diálogo con la prensa, el iquiqueño remarcó que es "difícil" estar en el arco del elenco uruguayo debido a que "hay harta responsabilidad, pero disfruto del día a día".

"Vengo también de un equipo que es grande en Chile y sé lo que es esa responsabilidad. Me la tomo como tal y me preparo para aportar al equipo", comentó.

Además, Cortés se refirió a su futuro, teniendo en cuenta que finaliza su préstamo con Peñarol y a que tiene contrato vigente justamente con Colo Colo.

Al respecto, el arquero aseguró que "quiero seguir acá, si es que se da. Se verá en su momento. Estoy muy tranquilo, feliz. Vivo el día a día. Después se hablará. Estoy muy feliz, mi familia está bien y espero que eso se vea reflejado en la cancha".