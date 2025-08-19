Final de infarto en Avellaneda: Racing eliminó al Peñarol de Brayan Cortés de la Libertadores - Chilevisión

Este martes, se conocieron a los primeros dos clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: Vélez Sarsfield y Racing Club.

El equipo Albiceleste lo hizo de una forma dramática tras superar 3-2 en el global a Peñarol, donde jugó todo el partido Brayan Cortés.

Esta noche, en el Cilindro de Avellaneda, el equipo de Gustavo Costas se impuso por 3-1 en un disputado encuentro bajo una intensa lluvia.

Los primeros goles de la Academia los hizo Adrián “Maravilla” Martínez a los 7’ y 83’, este segundo mediante lanzamiento penal. En cambio, el empate parcial lo marcó de cabeza a los 15’ Nahuel Herrera.

Antes de que terminara el partido, Costas decidió reemplazar a Gabriel Arias por Facundo Cambeses de cara a los lanzamientos penales.

Sin embargo, a los 90’+4 Franco Pardo batió a Cortés con un potente cabezazo que fue definitivo para que Racing avance a la ronda de los ocho mejores.

Ahí, el elenco de Avellaneda se medirá precisamente ante Vélez, que eliminó a Fortaleza.