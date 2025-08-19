Racing vs Peñarol: Dónde ver EN VIVO y ONLINE revancha octavos de final Copa Libertadores - Chilevisión

Racing se mide a Peñarol en la esperada revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores, enfrentándose este martes en Argentina.

Con Brayan Cortés en el arco, el Manya busca ratificar la victoria 1-0 lograda en la ida de la semana pasada y asegurar su clasificación en la ronda de los ocho mejores.

La tarea no asoma nada sencilla si se tiene en cuenta que en la otra vereda está La Academia de Gabriel Arias, cuadro que sueña con hacerse fuerte de local y dar vuelta la serie.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Racing vs Peñarol?

El partido de Racing ante Peñarol, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

De manera online, el esperado choque lo podrás ver por la plataforma de streaming Disney +. Para eso, tienes que entrar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Racing y Peñarol por la Copa Libertadores

El compromiso del conjunto argentino contra los uruguayos inicia a las 20:30 horas de Chile de este martes 19 de agosto.

El estadio que recibe el encuentro es el Cilindro de Avellaneda, mientras que el árbitro desginado es un viejo conocido: El colombiano Wilmar Roldán.