El Peñarol de Brayan Cortés sorprendió y dio el primer golpe ante Racing en la Libertadores - Chilevisión

Peñarol y Racing Club animaron un muy disputado partido en el Campeón del Siglo de Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el primer tiempo ambos equipos solo protagonizaron faltas y reclamos contra el arbitro brasileño de Raphael Claus, de muy mal arbitraje.

De hecho, tempranamente se fue lesionado Leonardo Fernández, figura de los charrúas y exvolante de Universidad de Chile.

El complemento se estaba jugando de la misma forma hasta que los locales encontraron el gol con David Terans, reemplazante de Fernández y también con pasado en el fútbol chileno, ya que defendió la camiseta de Santiago Wanderers.

A los 78 minutos el volante aprovechó una muy mala salida de Gabriel Arias y decretó el final 1-0 en la capital uruguaya.

En el carbonero volvió a jugar como titular Brayan Cortés, quien había debutado el pasado sábado en la goleada en el clásico ante Nacional, por lo que el iquiqueño no ha recibido goles.

La revancha se disputará el martes 19 de agosto en el Cilindro de Avellaneda. El ganador de esta serie se medirá al que avance de la llave que animan Vélez Sarsfield y Fortaleza, que en la ida jugada en Brasil igualaron sin goles.