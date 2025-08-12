Peñarol vs Racing: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido octavos de final Copa Libertadores - Chilevisión

Peñarol y Racing se miden en una de las llaves más esperadas de octavos de final de la Copa Libertadores, jugando la ida este martes en Montevideo.

Con Brayan Cortés como uno de los refuerzos importantes, el Manya busca hacerse fuerte de local y dar el primer golpe ante La Academia en un cruce que asoma muy parejo.

Por la otra vereda está el cuadro argentino de Gabriel Arias, vigente campeón de la Copa Sudamericana que se armó con todo para llegar a instancias finales del certamen más importante del continente.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Peñarol vs Racing?

El partido de Peñarol ante Racing, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, será transmitido en vivo por el canal ESPN Premium.

De manera online, el trascendental choque será emitido por la plataforma online Disney +. Para poder verlo, debes ingresar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Peñarol y Racing por la Copa Libertadores

El compromiso del conjunto uruguayo contra los trasandinos inicia a las 20:30 horas de este martes 12 de agosto.

El escenario es el Estadio Campeón del Siglo, mientras que el árbitro designado fue el experimentado brasileño Raphael Claus.