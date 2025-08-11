 Vuelve la Copa Libertadores: Días y horario de los partidos de ida de octavos de final - Chilevisión
Vuelve la Copa Libertadores: Días y horario de los partidos de ida de octavos de final

La ronda de los 16 mejores contará con tremendos cruces, entre los que está el de Peñarol ante Racing y Libertad de Paraguay vs River Plate.

Lunes 11 de agosto de 2025 | 11:30

Tras una larga espera, esta semana arrancan los octavos de final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente.

La ronda de los 16 mejores tendrá fantásticos partidos, entre los que está el cruce dos poderosos de Sudamérica como Peñarol y Racing.

El Manya recibe este martes a La Academia en una llave que asoma bastante pareja y que contará con presencia chileno, donde se espera que Brayan Cortés y Gabriel Arias sean titulares.

Otros encuentros atractivos serán el de Flamengo contra el Inter de Porto Alegre y el de River Plate visitando a Libertad en Paraguay.

El Millonario de Paulo Díaz chocará contra la escuadra paraguaya con numerosas bajas. Pese a esto, confía en sacar un buen resultado de cara a la revancha.

Cabe recordar que los compromisos de vuelta se disputarán entre el 19 y el 21 de agosto.

Programación octavos de final ida Copa Libertadores

Martes 12 de agosto:

  • Fortaleza vs Vélez Sarsfield: 18:00 horas.
  • Atlético Nacional vs Sao Paulo: 20:30 horas.
  • Peñarol vs Racing: 20:30 horas.

Miércoles 13 de agosto:

  • Cerro Porteño vs Estudiantes de La Plata: 18:00 horas.
  • Flamengo vs Inter de Porto Alegre: 20:30 horas.

Jueves 14 de agosto:

  • Botafogo vs Liga de Quito: 18:00 horas.
  • Universitario de Lima vs Palmeiras: 20:30 horas.
  • Libertad vs River Plate: 20:30 horas.

