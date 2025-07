Marcelo Salas mostró su orgullo por homenaje de Maxi Salas en River: “Mis hijas me mandaron videos” - Chilevisión

Un gran debut en River Plate tuvo Maximiliano Salas, el nuevo refuerzo que homenajeó a Marcelo Salas tras marcar su primer gol con el Millonario.

En la victoria 3-1 ante Platense, por la primera fecha del Torneo de Apertura, el ex Palestino realizó la icónica celebración del Matador en el Estadio Más Monumental.

Tras el gesto, que rápidamente se hizo viral, el chileno comentó: "Me pone muy orgulloso que después de tantos años los jugadores activos en este momento celebren de esta forma y que en este caso puntual que me dediquen el gol como una forma de homenaje".

"Siento orgullo, me pone contento y reafirma que el paso por River fue uno de los más exitosos de mi carrera y que eso todavía se recuerda. Mi familia también está muy orgullosa y eso me pone feliz, imaginate mis hijas me mandaron un montón de videos", agregó.

Marcelo Salas revela conversación con Maximiliano Salas

En entrevista con el diario Olé, el Matador habló sobre las coincidencias con el argentino y apuntó a que "cuando Maxi estuvo en Chile ya se hablaba mucho sobre esas coincidencias, recuerdo, se preguntaban todos a ver cómo iba a funcionar y a responder a todo eso".

Además, contó que pudo conocer al ariete zurdo en la época en que se desempeñaba en Palestino. "Tenemos a personas conocidas en común y cuando él jugaba en Chile pudimos conversar un ratito en algunos partidos", explicó.

"Vi la entrevista y por eso después subí el agradecimiento en las redes. Le deseo que le vaya muy bien en River. Si a él le va bien, le va bien a River y estamos todos felices", añadió.