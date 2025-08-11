Ya no es el “Indio”: El curioso apodo con el que bautizaron a Brayan Cortés en Peñarol - Chilevisión

Brayan Cortés arrancó de gran manera su ciclo en Peñarol. A solamente una semana de haber firmado su contrato, el arquero fue titular en el clásico contra Nacional en Uruguay.

El iquiqueño dejó atrás Colo Colo y comenzó de buena forma esta etapa en el fútbol charrúa, manteniendo su arco invicto en la victoria 3-0 del Manya sobre el Bolso.

El chileno se lució con una gran tapada y se ganó los elogios de los hinchas, quienes lo bautizaron con un curioso apodo.

Brayan Cortés tiene nuevo apodo en Peñarol

Desde su arribo al Carbonero, los fanáticos empezaron a llamar al meta como "El Flaite Cortés", dejando atrás el histórico "Indio" con el que fue conocido.

El origen se dio a raíz de la canción "Le gustan los flaites" de El Joan con Celso El Potente, que suena bastante en Uruguay.

De hecho, el propio Peñarol acusó recibo del sobrenombre del portero de 30 años y le dedicó un particular posteo en sus redes sociales.

De mano del seleccionado nacional, Peñarol se ilusiona en este segundo semestre y pone la mira en el campeonato local y en la Copa Libertadores.