Everton amarga a Colo Colo con un empate en los descuentos en Viña del Mar - Chilevisión

Colo Colo dejó escapar un triunfo clave en su visita a Everton por la Fecha 19 del Campeonato Nacional. El Cacique ganaba desde el primer tiempo, pero un penal en los descuentos decretó el 1-1 final en el Estadio Sausalito, sumando su tercer empate consecutivo.

El duelo comenzó con dominio de los ruleteros en la mitad de la cancha, liderados por el uruguayo Alan Medina, que generó las primeras llegadas. Sin embargo, a los 33’ Víctor Felipe Méndez armó una gran jugada con Francisco Marchant y definió con un zurdazo para abrir la cuenta para la visita.

En el segundo tiempo, Everton adelantó sus líneas y dejó espacios que Colo Colo no supo aprovechar. Lucas Cepeda y Marcos Bolados tuvieron opciones claras para sentenciar el partido, pero se toparon con las intervenciones de Ignacio González y la defensa local.

Cuando ya se cumplían los siete minutos de descuento, un penal cometido por Sebastián Vegas sobre Sebastián Sosa Sánchez le dio la oportunidad a Everton. El delantero uruguayo convirtió desde los doce pasos y selló la igualdad.

Con este resultado, Colo Colo quedó séptimo con 27 puntos, en zona de clasificación a copas internacionales por diferencia de gol sobre Universidad Católica. Everton, en tanto, se mantuvo en el 12º lugar con 19 unidades, cerca de la zona de descenso.