¿Qué fue de Christian Santos? El sorpresivo destino que tuvo el ex delantero de Colo Colo - Chilevisión

Christian Santos dio muchísimo que hablar a mediados del 2021, luego de fichar de manera inesperada por Colo Colo.

El delantero venezolano apareció por sorpresa en el mundo albo, quienes lo ficharon a horas de que cerrara el mercado de pases del fútbol chileno.

Proveniente de la segunda división de Alemania, el ariete llamaba la atención de los hinchas por su afición a la moda y la pasión que tenía por elegir un buen "outfit".

Pese a tener un extenso recorrido en Europa, su ciclo en el Cacique dejó poco y nada, convirtiendo solamente un gol en los 15 partidos que jugó.

El presente de Christián Santos

Tras dejar el Popular en el 2022, Santos pasó por equipos de la Serie C de Italia y el ascenso de España, aunque sin lograr grandes éxitos.

A comienzos de esta campaña, el atacante regresó a su país y se convirtió en refuerzo del Anzoátegui de la Primera División de Venezuela.

En el cuadro de Puerto La Cruz ha jugado un total de 12 cotejos en los que marcó un tanto, finalizando en el sexto lugar de la tabla de posiciones en el Torneo Apertura.

Pese a que el periplo en Macul no fue el mejor, el delantero de 37 años recuerda con cariño a Colo Colo y tiene ancladas historias de su estadía en Los Albos en su cuenta en Instagram.