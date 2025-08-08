Tras frustrado fichaje en Colo Colo: La radical decisión de O'Higgins con Joaquín Montecinos - Chilevisión

El entrenador de O'Higgins de Rancagua, Francisco Meneghini, dio a conocer la decisión que tomó el club con Joaquín Montecinos tras su frustrado paso a Colo Colo.

El extremo nacional fue vinculado con Los Albos en los últimos días, traspaso que finalmente no se concretó por diferentes motivos.

Ahora, el estratega confirmó que el jugador pidió no ser considerado en el anterior encuentro de Los Celestes contra La Calera, revelando la postura de la institución.

Joaquín Montecinos correrá de atrás en O'Higgins

En conferencia de prensa, Paqui señaló: "Efectivamente él me solicito no ser considerado para el partido con Unión La Calera por un posible traspaso".

"Yo accedí inmediatamente a no considerarlo, porque un jugador que hace ese planteo claramente no tiene la mente en el partido", indicó el DT.

Meneghini manifestó que Montecinos entrenó de forma apartada del plantel, determinación que fue aprobada por la dirigencia rancagüina.

Tras no completar el fichaje, el estratega argentino informó que el delantero volverá a ser parte de las prácticas, aunque aclaró: "Va a tener que remar un poco de atrás en la consideración".

"En este momento la prioridad la van a tener los jugadores que han mostrado compromiso permanente con el equipo", añadió.