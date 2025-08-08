Mauricio Isla rompe el silencio y habla de su situación más polémica en Colo Colo: “Sé lo que hago” - Chilevisión

Tras varias semanas de silencio, Mauricio Isla rompió el silencio y se refirió a la lesión que lo marginó del Superclásico ante Universidad de Chile a mediados de julio.

El Huaso respondió a las especulaciones que apuntaban a que no tenía molestias físicas, lo que se incrementó con el parte médico de Colo Colo publicado días después.

El lateral abordó los rumores y comentó: "Sé cómo soy, llevo más de 20 años de carrera y nunca he respondido ni entrado en cosas extrafutbolísticas".

"Entiendo a los que hablan, pero yo sé lo que hago y siempre he sido profesional", comentó el bicampeón de América en conferencia de prensa, descartando rotundamente que no haya querido jugar contra Los Azules.

La dura autocrítica de Mauricio Isla

Además, Isla hizo una fuerte autocrítica y afirmó: "Sé que no he estado a la altura de lo que esperaban los hinchas, me ha costado bastante".

"Asumimos la crítica, es parte del deporte, pero trataremos de terminar de la mejor forma y ver dónde llegamos en la tabla", agregó.

El oriundo de Buin aprovechó de comentar la situación de Arturo Vidal, quien ha sido blanco de cuestionamientos en Colo Colo.

"Para él ha sido mucho más difícil, lo sé. Su vuelta, creo que él mismo se esperaba diferentes cosas. Se merece terminar de la mejor forma y que el otro año sea mucho mejor para él", comentó.