Nuevo sacudón en Colo Colo: Integrante del cuerpo técnico es despedido tras 5 años en el club - Chilevisión

Colo Colo nuevamente tuvo una jornada convulsionada, luego de que este miércoles se confirmara la salida de un integrante del cuerpo técnico.

Se trata de Jorge Martínez, preparador de arqueros que llevaba más de cinco años trabajando en el elenco de Macul.

El ahora ex funcionario de Los Albos llegó al club el 2020 de la mano de Gustavo Quinteros, con quien conicidió anteriormente en Universidad Católica.

Según consignó Emol, el entrenador de guardametas no tenía la mejor relación con Jorge Almirón, distanciamiento que se reflejaba en que no se sentaba en el banco en los partidos del Popular.

Tras la salida de Brayan Cortés, Martínez realizó un posteo en sus redes sociales en el que destacó que hay "arqueros para resguardar el arco del Cacique", mencionando a Fernando De Paul, Eduardo Villanueva, Gabriel Maureira y otros porteros que salieron a préstamo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo será el domingo 10 de agosto, día en que visitará a Everton por la fecha 19° de la Liga de Primera.

Para este compromiso, Los Albos tendrán como bajas a Arturo Vidal, Javier Correa, Emiliano Amor y Alan Saldivia, además del propio Almirón.