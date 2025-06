Gustavo Quinteros se refirió a la posibilidad de dirigir a La Roja: “Conozco el fútbol chileno” - Chilevisión

El ex entrenador de Colo Colo y Universidad Católica, Gustavo Quinteros, se refirió a la posibilidad de asumir en la Selección Chilena en el corto plazo.

En entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, el estratega elogió a los jugadores nacionales y afirmó que La Roja puede estar en el Mundial el 2030.

"Me gustaría tener la posibilidad de dirigir a alguna que pueda llegar al Mundial. Sería lindo, estoy con ganas", confesó.

El análisis de Gustavo Quinteros del fútbol chileno

Quinteros aseguró que en los combinados nacionales "hay que trabajar mucho en la formación y darle continuidad a las selecciones juveniles. Y que esos jugadores vayan creciendo y formándose para la selección".

En ese escenario, recalcó que conoce el fútbol chileno y que hay "jugadores jóvenes como para que el siguiente proceso pueda llegar a clasificar a un Mundial. Los jugadores chilenos son inteligentes y tácticamente buenos. Son aplicados y muy profesionales".

Sobre su presente tras salir de Gremio de Brasil, el argentino-boliviano apuntó que actualmente está "en un momento de tranquilidad y descanso".

"En Chile viví momentos mágicos, viví muy feliz, tengo muchos amigos y conozco mucho el fútbol chileno. Jugadores, características y demás. Siempre deseo que les vaya bien, a la selección y a mis ex equipos", agregó.

El DT indicó por ahora "me voy a tomar un tiempo, voy a analizar todo bien y voy a esperar. Si sale algo que me interese realmente, un proyecto lindo y que me motive, voy a tomar una decisión".