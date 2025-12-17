Chile vs Venezuela: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa UC Sub 17 - Chilevisión

La Selección Chilena sigue su camino en la Copa UC Sub 17, jugando este miércoles un partido clave ante Venezuela por el Grupo B.

Tras caer 4-1 ante Argentina en el estreno , La Roja se mide a La Vinotinto con la misión de ganar y seguir soñando con clasificar a la próxima ronda.

Luego de este encuentro, el combinado nacional cerrará su participación en la primera fase frente a Independiente del Valle de Ecuador.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile Sub 17 vs Venezuela?

El partido de Chile ante Venezuela, válido por la fecha 2° de la Copa UC Sub 17, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Además, este crucial compromiso será emitido de manera online por la plataforma de streaming HBO MAX. Para eso, tienes que ingresar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Venezuela por la Copa UC Sub 17

El encuentro de La Roja por el torneo juvenil comienza a las 18:00 horas de Chile de este miércoles 17 de diciembre.

El estadio para este cotejo es el Claro Arena, recinto de Universidad Católica que es sede de todo el certamen.