Chile vs Argentina: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa UC Sub 17 - Chilevisión

Chile vs Argentina: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa UC Sub 17

La Roja inicia su camino en el regreso de la Copa UC Sub 17 con un duro desafío ante Argentina, partido que es clave por el Grupo B.

Martes 16 de diciembre de 2025 | 13:01

La Selección Chilena arranca su periplo en la Copa UC Sub 17, enfrentando este martes nada menos que a Argentina.

Por la primera fecha del Grupo B, La Roja se enfrenta al conjunto trasandino en un duro desafío por el torneo que vuelve tras siete años de receso.

El encuentro es clave por la zona que completan Independiente del Valle de Ecuador y Venezuela, quienes chocan en esta misma jornada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile Sub 17 vs Argentina?

El partido de Chile ante Argentina, válido por la fecha 1° de la Copa UC Sub 17, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá este importante duelo de manera online. Para poder verlo, debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y Argentina por la Copa UC Sub 17

El compromiso del combinado nacional contra La Albiceleste inicia a las 20:05 horas de Chile de este martes 16 de diciembre.

El escenario es el Claro Arena, estadio de Universidad Católica que es sede de todo el torneo.

