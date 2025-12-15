Copa UC Sub 17: Equipos, fixture completo y cuándo debuta la Selección Chilena - Chilevisión

El torneo juvenil regresa tras siete años de ausencia. La Roja arrancará su participación enfrentando nada menos que a Argentina.
Lunes 15 de diciembre de 2025 | 11:25
Este martes 16 de diciembre comienza la Copa UC Sub 17, prestigioso torneo juvenil que regresa tras siete años de ausencia.
El certamen se disputará en el Claro Arena y contará con la presencia de dos equipos y seis selecciones, quienes buscarán quedarse con el ansiado título.
Entre ellos está La Roja y la propia Universidad Católica, representantes se nuestro país que tendrán durísimos desafíos en la fase de grupos.
En el caso del combinado nacional, fueron convocados un total de 21 futbolistas que actualmente son categoría Sub 16.
Grupo A:
Grupo B:
Martes 16 de diciembre:
Miércoles 17 de diciembre:
Jueves 18 de diciembre:
Los rondas se semifinales y puestos secundarios se disputarán el viernes 19 de diciembre.
La final de la Copa UC Sub 17 está programada para el sábado 20 de diciembre, comenzando a las 20:05 horas en el Claro Arena.