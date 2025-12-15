Copa UC Sub 17: Equipos, fixture completo y cuándo debuta la Selección Chilena - Chilevisión

Este martes 16 de diciembre comienza la Copa UC Sub 17, prestigioso torneo juvenil que regresa tras siete años de ausencia.

El certamen se disputará en el Claro Arena y contará con la presencia de dos equipos y seis selecciones, quienes buscarán quedarse con el ansiado título.

Entre ellos está La Roja y la propia Universidad Católica, representantes se nuestro país que tendrán durísimos desafíos en la fase de grupos.

En el caso del combinado nacional, fueron convocados un total de 21 futbolistas que actualmente son categoría Sub 16.

Grupos de la Copa UC Sub 17

Grupo A:

Universidad Católica

Selección de Colombia

Selección de Perú

Selección de Qatar

Grupo B:

Independiente del Valle (Ecuador)

Selección de Argentina

Selección de Chile

Selección de Venezuela

Fixture de la Copa UC Sub 17

Martes 16 de diciembre:

Colombia vs. Perú - Grupo A: 9:30 horas.

Independiente del Valle vs. Venezuela - Grupo B: 11:35 horas.

Universidad Católica vs. Qatar - Grupo A: 18:00 horas.

Chile vs. Argentina - Grupo B: 19:50 horas.

Miércoles 17 de diciembre:

Qatar vs. Colombia - Grupo A: 09:30 horas.

Argentina vs. Independiente del Valle - Grupo B: 11:35 horas.

Chile vs. Venezuela - Grupo B: 18:00 horas.

Universidad Católica vs. Perú - Grupo A: 19:50 horas.

Jueves 18 de diciembre:

Chile vs. Independiente del Valle - Grupo B: 9:30 horas.

Perú vs. Qatar - Grupo A: 11:35 horas.

Venezuela vs. Argentina - Grupo B: 18:00 horas.

Universidad Católica vs. Colombia - Grupo A: 19:50 horas.

Los rondas se semifinales y puestos secundarios se disputarán el viernes 19 de diciembre.

¿Cuándo se juega la gran final de la Copa UC Sub 17?

La final de la Copa UC Sub 17 está programada para el sábado 20 de diciembre, comenzando a las 20:05 horas en el Claro Arena.