“Un problema”: La dura crítica que recibió Alexis Sánchez por su rendimiento en Sevilla - Chilevisión

Las críticas a Alexis Sánchez no se detienen. Ahora, el chileno fue duramente cuestionado tras el amargo empate 1-1 del Sevilla ante el Valencia el pasado fin de semana.

Maravilla ingresó en el segundo tiempo, donde junto a Djibril Sow no pudo despejar una pelota que terminó decretando la igualdad del cuadro de Mestalla.

Esta situación generó el juicio negativo de la prensa española, donde afirmaron que la lesión sufrida hace algunas meses impactó directamente en su rendimiento.

Columnista arremete contra Alexis Sánchez

Uno de los más duros fue Alberto Fernández del diario ABC de Sevilla, quien escribió una columna titulada: "Alexis Sánchez no justifica la encendida defensa de su entrenador, Matías Almeyda".

El comunicador señaló que la ausencia del atacante nacional "frenó en seco su progresión y le ha provocado un bajón alarmante en su rendimiento, que unido al estado de ansiedad del equipo le están señalando como un problema por encima de una solución".

Respecto al duelo con el Valencia, el periodista apuntó que el ariete "ya no tiene tampoco la fuerza para detener el juego, proteger la pelota y ofrecerle aire a sus compañeros".

"Apenas aportó en los minutos que estuvo y, encima, el jugador fue señalado en la jugada del empate, donde no acierta a despejar un balón en el área propia. Un gol que supuso la pérdida de dos puntos a un par de minutos del final", agregó.

Fernández recalcó que el chileno probablemente siga acumulando minutos en el Nervionense, aunque esto se dará a su juicio porque "no tiene mucho más el técnico".

"El encuentro ante el Real Oviedo es una final y necesitará a sus mejores hombres. La enésima oportunidad de Alexis de justificar la encendida defensa que hizo Almeyda de su fichaje por el Sevilla", sentenció.