¿Hay fecha límite? Pablo Milad aborda la búsqueda del nuevo entrenador de La Roja - Chilevisión

Pablo Milad, presidente de la ANFP, se refirió a la búsqueda de entrenador de la Selección Chilena con miras al nuevo proceso.

El líder del organismo con sede en Quilín optó por no hablar de plazos, pese a que anteriormente se rondaba que el objetivo era dar a conocer al DT a más tardar en marzo del 2026.

"No te puedo especificar la fecha, porque depende también de las posibilidades que tenga el nuevo técnico", comentó.

Pablo Milad: "No tenemos grandes figuras"

En la previa de la Gala Crack 2025, el máximo dirigente del fútbol chileno afirmó a TNT Sports que el análisis del estratega "lo está viendo Felipe (Correa)".

"Está analizando en base a los características de nuestro equipo, porque no tenemos grandes figuras a nivel mundial por lo que debemos mejorar a nivel colectivo, y eso se vio en los últimos dos amistosos", agregó.

Adicionalmente, Milad valoró el acuerdo con la transmisión oficial del torneo que permitirá tener más partidos el 2026.

"Ahora tenemos esta nueva alianza con TNT, donde se nos da una posibilidad de mejorar el espectáculo, con más campeonatos, con más oportunidades más los jóvenes", señaló.