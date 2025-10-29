La respuesta de Pablo Milad a Michael Clark luego de duras acusaciones: “Hay códigos” - Chilevisión

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, respondió a Michael Clark por las declaraciones emitidas tras la derrota de Universidad de Chile contra Universidad Católica.

El mandamás de Azul Azul aseguró que no hubo "voluntad" para suspender el clásico universitario, señalando que al organismo con sede en Quilín "no le gusta que a la U le vaya bien en las copas internacionales".

Consultado por esto, el máximo dirigente del fútbol chileno comentó: "Lo conozco mucho. No sé si hubiera dicho lo mismo si el resultado hubiese sido otro".

"Es lo que pasa a veces cuando uno pierde, hay impotencia y lo entiendo desde ese lado. Yo sé que no fueron palabras nacidas desde el corazón de él porque lo conozco bien", agregó.

Pablo Milad contesta a Michael Clark

En diálogo con la prensa, Milad aseguró que lo dicho por Clark "son declaraciones desafortunadas y no ayudan en nada".

"Lo que él tiene que hacer ahora es motivar a Universidad de Chile, que tiene un compromiso tan importante y vamos a estar apoyándolos desde Chile", agregó.

El directivo apuntó a que "nosotros modificamos varios partidos con Conmebol para que ellos tuvieran más tiempo, y fui el único presidente de federación que lo acompañó a Paraguay. Tuvimos largas conversaciones de horas y él lo sabe muy bien".

"Un dirigente no puede salir a hablar así del presidente de la Asociación, le guste o no le guste. Yo nunca he hablado ni me he referido mal de nadie. En el fútbol hay códigos que se deben respetar", sentenció.