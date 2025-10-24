Pablo Milad le abrió todas las puertas de La Roja a Manuel Pellegrini: “Bienvenido mañana” - Chilevisión

Pablo Milad, presidente de la ANFP, se refirió a la chance de que Manuel Pellegrini sea el próximo entrenador de la Selección Chilena.

Durante la firma de un acuerdo con TNT Sports, el máximo dirigente del fútbol chileno le abrió la puerta de La Roja al actual entrenador del Real Betis.

"Felipe Correa (gerente de selecciones nacionales) junto a su equipo de asesores, están barajando las posibilidades de los técnicos. Ahora, si me dicen Manuel (Pellegrini), bienvenido mañana Manuel", comentó.

Pablo Milad aborda la opción de Manuel Pellegrini en La Roja

El directivo aseguró que sería "un elogio para nosotros tener un técnico de esa envergadura. Con el currículum y la experiencia que tiene Manuel, sería un aporte fundamental para nuestra Selección".

De todas formas, recalcó que será el propio Ingeniero el que "decidirá sobre lo que quiere para su futuro. Nosotros no podemos influir en eso".

"Pero las puertas están abiertas para él. Es una decisión netamente personal, porque Manuel está en plena vigencia, está muy bien catalogado en Europa", agregó.

En las últimas semanas, Felipe Correa remarcó que el objetivo es definir al nuevo DT del elenco nacional antes de marzo del 2026, todo esto pensando en los amistosos que afrontará Chile el próximo año.