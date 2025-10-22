“Sentido de pertenencia”: Revelan cómo se gestó el regreso de Christiane Endler a La Roja Femenina - Chilevisión

Luis Mena, entrenador de la Selección Chilena Femenina, dio detalles sobre cómo se gestó el regreso de Christiane Endler a La Roja.

La arquera del Olympique de Lyon volvió al equipo tras dos años de ausencia, siendo nominada para el inicio de la Liga de las Naciones que entrega cupos al Mundial 2027.

En conferencia de prensa, el estratega contó que "para la vuelta de Tiane trabajamos todos en conjunto con la Federación en torno a darle el espacio que ella necesitaba, sabiendo que había estado muy complicada en ese último tiempo que estuvo en la Selección".

"Ella me lo comentó también en su momento, que necesitaba ese descanso y ese espacio. De a poco fuimos convenciéndola. Nos reunimos acá cuando ella estuvo en Santiago", agregó.

Mena sostuvo que "le dimos su espacio y después la llamé personalmente para ver si estaba la posibilidad de volver y aceptó con muchas ganas".

"Ella hace mucho tiempo que había tomado la decisión de que quería volver a la competencia. Tiene un sentido de pertenencia con la Selección increíble y eso también la hizo tomar esta decisión de poder volver", añadió.

¿Cuándo debuta Chile en la Liga de las Naciones?

El estreno de Chile en la Liga de las Naciones será el viernes 24 de octubre, día en que se medirá a Venezuela en condición de visitante a partir de las 18:00 horas.

Posteriormente, La Roja Femenina recibirá a Bolivia a las 18:00 horas del martes 28 del mismo mes.