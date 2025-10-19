 Oficial: La nómina definitiva de la Selección Chilena para el Mundial Sub 17 - Chilevisión
Oficial: La nómina definitiva de la Selección Chilena para el Mundial Sub 17

Chile debutará el 5 de noviembre contra Francia en el primer duelo de La Roja por el Mundial Sub 17 de Qatar. Conoce acá la nómina de los 21 jugadores convcoados.

Domingo 19 de octubre de 2025 | 12:02

Este fin de semana se dio a conocer la nómina de La Roja sub 17 para el mundial de Qatar 2025 de la categoría.

La cita planetaria se desarrollará en Medio Oriente entre el 3 y el 27 de noviembre y la selección chilena se deberá enfrentar a Francia, Uganda y Canadá.

Entre los citados del DT Sebastián Miranda se encuentran cinco jugadoresde Colo Colo, cuatro de Universidad Católica y solo uno de la universidad de Chile. 

Nómina de Chile para el Mundial Sub 17

Arqueros

  • Vicente Villegas – Coquimbo Unido

  • Exequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

  • Cristóbal del Río – Universidad Católica

Defensas

  • Bruno Torres – Colo Colo

  • Martín Jiménez – Audax Italiano

  • Jaime Poblete – Universidad de Concepción

  • Francisco Daza – Universidad Católica

  • Alonso Olguín – Colo Colo

  • Matías Orellana – Colo Colo

Mediocampistas

  • Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU.)

  • Joaquín Meneses – Universidad Católica

  • Matías París – O’Higgins de Rancagua

  • Nicolás Pérez – Deportes Temuco

  • Cristián Díaz – Colo Colo

  • Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

  • Javier Gutiérrez – O’Higgins de Rancagua

Delanteros

  • Zidane Yáñez – New York City FC (EE.UU.)

  • Ian Alegría – Palestino

  • Yastin Cuevas – Colo Colo

  • Amaro Pérez – Universidad Católica

  • Jhon Cortés – Universidad de Chile

