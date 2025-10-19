Oficial: La nómina definitiva de la Selección Chilena para el Mundial Sub 17 - Chilevisión

Chile debutará el 5 de noviembre contra Francia en el primer duelo de La Roja por el Mundial Sub 17 de Qatar. Conoce acá la nómina de los 21 jugadores convcoados.
Domingo 19 de octubre de 2025 | 12:02
Este fin de semana se dio a conocer la nómina de La Roja sub 17 para el mundial de Qatar 2025 de la categoría.
La cita planetaria se desarrollará en Medio Oriente entre el 3 y el 27 de noviembre y la selección chilena se deberá enfrentar a Francia, Uganda y Canadá.
Entre los citados del DT Sebastián Miranda se encuentran cinco jugadoresde Colo Colo, cuatro de Universidad Católica y solo uno de la universidad de Chile.
Vicente Villegas – Coquimbo Unido
Exequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar
Cristóbal del Río – Universidad Católica
Bruno Torres – Colo Colo
Martín Jiménez – Audax Italiano
Jaime Poblete – Universidad de Concepción
Francisco Daza – Universidad Católica
Alonso Olguín – Colo Colo
Matías Orellana – Colo Colo
Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU.)
Joaquín Meneses – Universidad Católica
Matías París – O’Higgins de Rancagua
Nicolás Pérez – Deportes Temuco
Cristián Díaz – Colo Colo
Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
Javier Gutiérrez – O’Higgins de Rancagua
Zidane Yáñez – New York City FC (EE.UU.)
Ian Alegría – Palestino
Yastin Cuevas – Colo Colo
Amaro Pérez – Universidad Católica
Jhon Cortés – Universidad de Chile
📋 La Nómina de #LaRoja 🇨🇱 Sub-17 para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025™️ 🏆🌎— Selección Chilena (@LaRoja) October 19, 2025
Estos son los 2️⃣1️⃣ elegidos para representar a #Chile 🆑 en la cita planetaria más importante de la categoría, que se desarrollará en Medio Oriente entre el 3 y el 27 de Noviembre ⚽️❤️🔥… pic.twitter.com/8oPQUTlLu9