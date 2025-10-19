Oficial: La nómina definitiva de la Selección Chilena para el Mundial Sub 17 - Chilevisión

Este fin de semana se dio a conocer la nómina de La Roja sub 17 para el mundial de Qatar 2025 de la categoría.

La cita planetaria se desarrollará en Medio Oriente entre el 3 y el 27 de noviembre y la selección chilena se deberá enfrentar a Francia, Uganda y Canadá.



Entre los citados del DT Sebastián Miranda se encuentran cinco jugadoresde Colo Colo, cuatro de Universidad Católica y solo uno de la universidad de Chile.



Nómina de Chile para el Mundial Sub 17

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Exequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar

Cristóbal del Río – Universidad Católica

Defensas

Bruno Torres – Colo Colo

Martín Jiménez – Audax Italiano

Jaime Poblete – Universidad de Concepción

Francisco Daza – Universidad Católica

Alonso Olguín – Colo Colo

Matías Orellana – Colo Colo

Mediocampistas

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU.)

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Matías París – O’Higgins de Rancagua

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Cristián Díaz – Colo Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Javier Gutiérrez – O’Higgins de Rancagua

Delanteros

Zidane Yáñez – New York City FC (EE.UU.)

Ian Alegría – Palestino

Yastin Cuevas – Colo Colo

Amaro Pérez – Universidad Católica

Jhon Cortés – Universidad de Chile