Tras impecable torneo: Colo Colo cae por la mínima y termina cuarto en la Libertadores Femenina - Chilevisión

El conjunto albo cayó por la cuenta mínima ante Ferroviária en la disputa por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina 2025, cerrando una gran campaña continental que lo mantuvo entre los mejores equipos del torneo.
Sábado 18 de octubre de 2025 | 11:01
En un intenso duelo disputado este sábado, Ferroviária de Brasil se impuso por la cuenta mínima a Colo Colo, quedándose con el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenino 2025.
El conjunto brasileño golpeó temprano: apenas al minuto de juego, Kati abrió la cuenta en un tanto que fue confirmado luego de la revisión del VAR.
Desde ese momento, las albas intentaron reaccionar, adelantando líneas y buscando el empate, aunque el desarrollo se mantuvo parejo, con momentos de dominio alternado entre ambos equipos.
El primer tiempo terminó con ventaja para las brasileñas, y en el complemento Colo Colo, dirigido por Tatiele Silveira, salió con todo para igualar el marcador. Las albas presionaron alto y generaron varias ocasiones claras, sin embargo, la solidez defensiva de Ferroviária mantuvo el 1-0 hasta el pitazo final.
Pese a la derrota, Colo Colo cierra una destacada participación en el torneo continental, quedándose con un digno cuarto lugar. Un logro que toma valor en el año del centenario del club, en medio de una temporada compleja para su rama masculina, pero que vuelve a poner al equipo femenino entre los mejores del continente.
¡𝐋𝐎 𝐃𝐄𝐉𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐓𝐎𝐃𝐎! 👊🏻⚪️⚫️— Colo-Colo Femenino (@ColoColoFem) October 18, 2025
Las Albas cayeron por la cuenta mínima ante Ferroviária en el Florencio Sola de Banfield y quedaron en el cuarto lugar de la Copa Conmebol Libertadores Femenina 🏆🇦🇷#VamosLasAlbas#VamosPorTodo#Centenar100#LibertadoresFEM pic.twitter.com/QXFqhd9sxp