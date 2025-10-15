Deportivo Cali puso fin a la racha de Colo Colo y se impuso en las semis de la Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo quedó a las puertas de la final de la Copa Libertadores Femenina, luego de caer en penales este miércoles ante Deportivo Cali.

Las Albas igualaron 0-0 en el tiempo reglamentario en un durísimo encuentro, perdiendo 5-4 en la definición desde los 12 pasos.

El duelo fue muy parejo y ambos equipos contaron con chances para abrir el marcador, donde apareció la figura de la arquera Ryann Torrero que estuvo notable en un mano a mano en el segundo tiempo.

Antes de que termine el cotejo, la entrenadora Tatiele Silveira sorprendió al sacar a Torrero para que ingrese Bernardita Hernández.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chilevisión Deportes (@chvdeportes)

Colo Colo no pudo en los penales ante Deportivo Cali

Lamentablemente, Hernández no pudo atajar ningún remate del conjunto colombiano, aunque estuvo muy cerca especialmente dos disparos.

El momento que definió todo fue el lanzamiento de Mary Valencia, goleadora del Cacique en el torneo que elevó su remate por encima del travesaño.

Finalmente, Stefania Perlaza puso el 5-4 definitivo y le dio los pasajes a las cafeteras a la gran definición, donde esperan por Corinthians o Ferroviaria de Brasil.

Por su parte, Colo Colo disputará el duelo por el tercer lugar este sábado 18 de octubre.