Colo Colo vs Deportivo Cali: Quién transmite EN VIVO semifinal de Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo se mantiene firme en la Copa Libertadores y se prepara para afrontar la semifinal, donde se medirá a Deportivo Cali.

Tras vencer a Libertad de Paraguay en la ronda anterior, Las Albas chocarán frente al conjunto colombiano con la mente puesta en clasificar a la gran final.

El Azucarero dio el golpe en cuartos de final al sacar del camino a Sao Paulo de Brasil, por lo que el encuentro asoma bastante parejo.

¿Quién transmite el partido de Colo Colo vs Deportivo Cali por Libertadores Femenina?

El partido de Colo Colo ante Deportivo Cali será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura del esperado duelo.

Además, la semifinal de la Copa Libertadores Femenina la podrás ver totalmente gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y Deportivo Cali por Libertadores Femenina?

El cotejo de de las dirigidas por Tatiele Silveira contra las cafeteras comenzará a las 16:00 horas de Chile de este miércoles 15 de octubre.

El escenario en esta oportunidad será el Estadio Florencio Sola. La escuadra que gane esta llave se enfrentará a Corinthians o Ferroviaria.