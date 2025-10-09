La U se despidió de la Libertadores Femenina tras caer ante Deportivo Cali - Chilevisión

Universidad de Chile dijo adiós a la Copa Libertadores Femenina, luego de caer 2-0 ante Deportivo Cali este jueves.

En su último partido por la fase de grupos, Las Azules se inclinaron ante Las Azucareras en un duelo en el que tenían la obligación de ganar para clasificar a los cuartos de final.

Lamentablemente para sus aspiraciones, las colombianas terminaron imponiéndose con los goles de Melanin Aponzá y Kelly Ibargüen.

El momento clave del encuentro se dio a los 53', con un tiro libre al travesaño de Rebeca Fernández que pudo ser el 1-1 parcial para el conjunto nacional.

En el epílogo del compromiso, Franchesca Caniguan fue expulsada a instancias del VAR por una fuerte infracción.

Con este resultado, la U sumó solamente dos puntos en tres jornadas y quedó sin chances de continuar con vida en el certamen internacional.

Además del Deportivo Cali, el otro equipo que avanzo a la siguiente instancia fue Libertad de Paraguay que igualó ante Nacional de Uruguay.

Tabla de posiciones Grupo D Copa Libertadores Femenina