U. de Chile vs Deportivo Cali: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Universidad de Chile se juega la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, enfrentando este jueves a Deportivo Cali.

Las Leonas se ubican en el tercer lugar del Grupo D al sumar dos puntos, luego de empatar sin tantos en los cotejos ante Nacional de Uruguay y Libertad.

De esta manera, una victoria sobre el elenco colombiano les permitiría avanzar a ls siguiente ronda del certamen continental.

Cómo ver el partido de U. de Chile vs Deportivo Cali EN VIVO y ONLINE

El partido de Universidad de Chile ante Deportivo Cali, válido por la fecha 3° de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.

Además, en la APP MiCHV y el sitio de CHV Deportes podrás ver online y totalmente gratis el trascendental compromiso.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver U. de Chile vs Deportivo Cali GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este importante duelo, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre U. de Chile y Deportivo Cali por Copa Libertadores Femenina

El encuentro del cuadro chileno contra las cafeteras arranca a las 16:00 horas de Chile de este jueves 9 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Buenos Aires.