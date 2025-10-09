U. de Chile vs Deportivo Cali: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Universidad de Chile busca una victoria que le permita clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Para eso, tiene que superar a Deportivo Cali.
Jueves 9 de octubre de 2025 | 11:45
Universidad de Chile se juega la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, enfrentando este jueves a Deportivo Cali.
Las Leonas se ubican en el tercer lugar del Grupo D al sumar dos puntos, luego de empatar sin tantos en los cotejos ante Nacional de Uruguay y Libertad.
De esta manera, una victoria sobre el elenco colombiano les permitiría avanzar a ls siguiente ronda del certamen continental.
El partido de Universidad de Chile ante Deportivo Cali, válido por la fecha 3° de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.
Además, en la APP MiCHV y el sitio de CHV Deportes podrás ver online y totalmente gratis el trascendental compromiso.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este importante duelo, debes realizar los siguientes pasos:
El encuentro del cuadro chileno contra las cafeteras arranca a las 16:00 horas de Chile de este jueves 9 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Buenos Aires.