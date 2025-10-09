 U. de Chile vs Deportivo Cali: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores Femenina - Chilevisión
U. de Chile vs Deportivo Cali: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Libertadores Femenina

Universidad de Chile busca una victoria que le permita clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. Para eso, tiene que superar a Deportivo Cali.

Jueves 9 de octubre de 2025 | 11:45

Universidad de Chile se juega la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, enfrentando este jueves a Deportivo Cali.

Las Leonas se ubican en el tercer lugar del Grupo D al sumar dos puntos, luego de empatar sin tantos en los cotejos ante Nacional de Uruguay y Libertad.

De esta manera, una victoria sobre el elenco colombiano les permitiría avanzar a ls siguiente ronda del certamen continental.

Cómo ver el partido de U. de Chile vs Deportivo Cali EN VIVO y ONLINE

El partido de Universidad de Chile ante Deportivo Cali, válido por la fecha 3° de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo por el canal de Chilevisión Deportes en Pluto TV.

Además, en la APP MiCHV y el sitio de CHV Deportes podrás ver online y totalmente gratis el trascendental compromiso.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver U. de Chile vs Deportivo Cali GRATIS 

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este importante duelo, debes realizar los siguientes pasos:

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.
  • Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre U. de Chile y Deportivo Cali por Copa Libertadores Femenina

El encuentro del cuadro chileno contra las cafeteras arranca a las 16:00 horas de Chile de este jueves 9 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Buenos Aires.

