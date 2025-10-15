Colo Colo vs Deportivo Cali: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo sigue soñando en la Copa Libertadores Femenina, enfrentando este miércoles a Deportivo Cali en la esperada semifinal.

De la mano de Mary Valencia, autora de cinco goles en lo que va del torneo, Las Albas buscan clasificar a la gran final a costa del elenco colombiano.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que El Azucarero dejó en el camino a Sao Paulo mostrando bastante autoridad.

Cómo ver el partido de Colo Colo vs Deportivo Cali EN VIVO y ONLINE

El partido de Colo Colo ante Deportivo Cali, válido por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo por Chilevisión.

Adicionalmente, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver de forma online y totalmente gratis este esperado duelo.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs Deportivo Cali GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al Popular, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora del partido entre Colo Colo y Deportivo Cali por Copa Libertadores Femenina

El compromiso del Cacique contra las cafeteras inicia a las 16:00 horas de Chile de este miércoles 15 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.