Colo Colo vs Deportivo Cali: Cómo ver EN VIVO y ONLINE partido Copa Libertadores Femenina - Chilevisión

Colo Colo se mide a Deportivo Cali en una histórica semifinal de la Copa Libertadores Femenina, partido que se juega en el Estadio Florencio Sola de Banfield.
Miércoles 15 de octubre de 2025 | 11:57
Colo Colo sigue soñando en la Copa Libertadores Femenina, enfrentando este miércoles a Deportivo Cali en la esperada semifinal.
De la mano de Mary Valencia, autora de cinco goles en lo que va del torneo, Las Albas buscan clasificar a la gran final a costa del elenco colombiano.
La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que El Azucarero dejó en el camino a Sao Paulo mostrando bastante autoridad.
El partido de Colo Colo ante Deportivo Cali, válido por las semifinales de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo por Chilevisión.
Adicionalmente, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver de forma online y totalmente gratis este esperado duelo.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver al Popular, debes realizar los siguientes pasos:
El compromiso del Cacique contra las cafeteras inicia a las 16:00 horas de Chile de este miércoles 15 de octubre, disputándose en el Estadio Florencio Sola de Banfield, Argentina.