Mundial Sub 17: Días y horarios de los todos los partidos de Chile en el Grupo K - Chilevisión

La Selección Chilena Sub 17 tiene días y horarios confirmados para el Mundial de la categoría, el que se disputará en noviembre de este año.

La Roja alista detalles para la cita planetaria de Qatar, a la que clasificó tras una enorme campaña en el Sudamericano de Colombia.

En esta oportunidad, el combinado nacional formará parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda.

El calendario de Chile en el Mundial Sub 17

El camino de Chile en el Mundial Sub 17 arrancará el miércoles 5 de noviembre, día en que se medirá a Francia en un complejo desafío.

Posteriormente, los pupilos de Sebastián Miranda chocarán contra Uganda y cerrarán la fase de grupos enfrentando a Canadá.

Para avanzar de ronda, La Roja debe quedar entre las dos primeras de su grupo o ser una de las ocho mejores terceras.

Cabe recordar que en esta ocasión son 48 las selecciones clasificadas, lo que marca un hito en la competencia.

Fixture de Chile en el Mundial Sub 17