Mundial Sub 17: Días y horarios de los todos los partidos de Chile en el Grupo K - Chilevisión

La Roja arrancará su participación en la cita juvenil enfrentando a Francia, selección que asoma como una de las favoritas para llegar a instancias finales.
Martes 26 de agosto de 2025 | 11:36
La Selección Chilena Sub 17 tiene días y horarios confirmados para el Mundial de la categoría, el que se disputará en noviembre de este año.
La Roja alista detalles para la cita planetaria de Qatar, a la que clasificó tras una enorme campaña en el Sudamericano de Colombia.
En esta oportunidad, el combinado nacional formará parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda.
El camino de Chile en el Mundial Sub 17 arrancará el miércoles 5 de noviembre, día en que se medirá a Francia en un complejo desafío.
Posteriormente, los pupilos de Sebastián Miranda chocarán contra Uganda y cerrarán la fase de grupos enfrentando a Canadá.
Para avanzar de ronda, La Roja debe quedar entre las dos primeras de su grupo o ser una de las ocho mejores terceras.
Cabe recordar que en esta ocasión son 48 las selecciones clasificadas, lo que marca un hito en la competencia.