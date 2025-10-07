Christiane Endler regresa a La Roja Femenina: Nómina de Chile para el inicio de la Liga de las Naciones - Chilevisión

Christiane Endler vuelve a la Selección Chilena Femenina. La histórica arquera fue convocada para el inicio de la Liga de las Naciones.

La guardameta del Olympique de Lyon volverá a colocarse la camiseta de La Roja de cara al certamen, el cual entrega cupos para el Mundial del 2027.

En el arranque de la cita continental, el combinado nacional se enfrentará a Venezuela y Bolivia a fines de octubre.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La última vez que la ex Chelsea y PSG estuvo en el equipo de Luis Mena fue en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, donde renunció en plena competencia lanzando varias críticas.

A dos años de ese suceso, Endler comanda la lista 24 jugadoras para estos importantes compromisos.

Nómina de Chile para las fechas 1° y 2° de la Liga de las Naciones

¿Cuándo juega Chile por la Liga de las Naciones?

El debut de Chile en la Liga de las Naciones será el próximo viernes 24 de octubre ante Venezuela en condición de visitante.

Posteriormente, La Roja recibirá a Bolivia el martes 28 del mismo mes.