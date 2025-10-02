La íntima confesión de Ricardo Gareca de su paso por Chile: “No conocí nada” - Chilevisión

Ricardo Gareca volvió a sincerarse de su paso por la Selección Chilena, la que dejó en junio pasado tras quedar sin chances de clasificar al Mundial 2026.

En esta oportunidad, el Tigre reveló que estuvo prácticamente encerrado en su casa durante el año y medio que pasó en La Roja.

En conversación con ESPN, el argentino fue consultado sobre la manera en la que se puede digerir la derrota, señalando que "eso es complicado".

"Yo estuve un año y medio en Chile y ni salía del departamento. No conocí nada porque no salía. Eso no lo digieres, y pasan y los días y la cabeza te quema", agregó.

El ex delantero apuntó que "en un club está la posibilidad de que enseguida la fecha (siguiente), entonces no te pueden ver mal. Te tienes que levantar rápido porque el siguiente partido lo tienes encima".

La autocrítica de Gareca por su manejo con Arturo Vidal

En el mismo espacio, Gareca aprovechó de hacer una autocrítica sobre el manejo que tuvo con Arturo Vidal. "Soy más responsable yo que él", señaló.

Sobre los motivos por los que no lo llamó al volante en el inicio de su ciclo, el DT sostuvo que "había que comenzar a buscar reemplazantes y no porque uno quiere dejarlo de lado, sino que para determinados partidos quería ver a otros jugadores".

"Él ya estaba en Colo Colo y estaba teniendo buenas actuaciones. Pasó la Copa América y un par de partidos y Vidal sintió que ya no tenía posibilidades", añadió.

En ese momento, el Tigre fue tajante: "Era un jugador para haberlo convocado antes. No me lo reprocho porque intento hacer lo mejor, pero sí puedo aceptar la demora mía en convocarlo. Y puedo aceptar de que él haya reaccionado".