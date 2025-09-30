Mundial 2026: Castigan a selección con resta de puntos que pone en riesgo su clasificación en África - Chilevisión

Una enorme polémica se ha generado en las Eliminatorias africanas rumbo al Mundial 2026, luego de que la FIFA sancionara con tres puntos a Sudáfrica.

A solamente nueve meses de que arranque la cita planetaria, el organismo castigó a los Bafana Bafana y cambió radicalmente el panorama en el Grupo C.

De hecho, la escuadra afectada llegó a 14 puntos y descendió al segunda lugar de la zona, quedando abajo de Benín que tiene mejor diferencia de gol con las mismas unidades.

Esta situación es clave, teniendo en cuenta que en esta confederación clasifican al certamen solamente los nueve ganadores de esta ronda, mientras que los cuatro mejores segundos jugarán un playoffs para definir a la escuadrá que irá al repechaje.

¿Por qué a Sudáfrica se le restaron tres puntos?

Todo se generó por la alineación indebida de Teboho Mokoena, volante que fue titular en la victoria 2-0 sobre Lesoto el 21 de marzo pasado.

El futbolista del Mamelodi Sundowns estaba inhabilitado para jugar producto de una sanción por doble amarilla, recibiendo tarjetas en los choques frente a Benín y Zimbabue.

A raíz de esto, Sudáfrica infringió el artículo 19° del Código Disciplinario y el 14° del Reglamento de fase preliminar, por lo que se le dio el partido perdido por 3-0.

Por si fuera poco, la federación local fue multada con 10.000 francos suizos, equivalentes a poco más de 12 millones de pesos chilenos, a falta de dos fechas para el cierre del proceso.