Chile vs Egipto: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por el Mundial Sub 20 - Chilevisión

El Estadio Nacional volverá a recibir a La Roja en su vital partido contra Egipto, el que definirá su futuro en el Mundial Sub 20.
Jueves 2 de octubre de 2025 | 09:58
La Selección Chilena se medirá a Egipto en un partido determinante por el Mundial Sub 20, buscando asegurar su pasaje a los octavos de final.
Tras la derrota contra Japón en la jornada anterior, La Roja buscará recomponerse frente a un cuadro que no suma puntos en el Grupo A.
Para este importante encuentro, el entrenador Nicolás Córdova no podrá contar con Emiliano Ramos ni Matías Pérez, quienes sufrieron lesiones musculares y se perderán lo que queda de la cita planetaria.
El partido de Chile ante Egipto será transmitido por Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura con la previa, datos y mucho más.
Adicionalmente, este trascendental cotejo por el Mundial Sub 20 lo podrás ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
El cotejo de La Roja contra Los Faraones comienza a las 20:00 horas de Chile de este viernes 3 de octubre.
El escenario escogido es el Estadio Nacional, recinto en el que se espera un gran marco de público alentando a los nacionales.