Chile vs Egipto: Quién transmite EN VIVO el partido de La Roja por el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena se medirá a Egipto en un partido determinante por el Mundial Sub 20, buscando asegurar su pasaje a los octavos de final.

Tras la derrota contra Japón en la jornada anterior, La Roja buscará recomponerse frente a un cuadro que no suma puntos en el Grupo A.

Para este importante encuentro, el entrenador Nicolás Córdova no podrá contar con Emiliano Ramos ni Matías Pérez, quienes sufrieron lesiones musculares y se perderán lo que queda de la cita planetaria.

¿Quién transmite el partido de Chile vs Egipto por el Mundial Sub 20?

El partido de Chile ante Egipto será transmitido por Chilevisión, señal que te llevará una amplia cobertura con la previa, datos y mucho más.

Adicionalmente, este trascendental cotejo por el Mundial Sub 20 lo podrás ver gratis y online por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile y Egipto por el Mundial Sub 20?

El cotejo de La Roja contra Los Faraones comienza a las 20:00 horas de Chile de este viernes 3 de octubre.

El escenario escogido es el Estadio Nacional, recinto en el que se espera un gran marco de público alentando a los nacionales.