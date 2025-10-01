Chile vs Egipto: Fecha y hora del crucial partido de La Roja en el Mundial Sub 20 - Chilevisión

La Selección Chilena se enfrentará a Egipto en un partido crucial por el Mundial Sub 20, buscando asegurar su clasificación a los octavos de final.

La reciente derrota contra Japón dejó a La Roja contres puntos en el Grupo A, lo que la obliga a ganar a Los Faraones para no complicar su cupo en la siguiente fase.

Justamente, el conjunto africano no suma unidades y también debe sumar de a tres a toda costa, situación que le permitiría aspirar a ser uno de los cuatro mejores terceros.

Fecha y hora del partido de Chile vs Egipto por Mundial Sub 20

El partido entre Chile y Nueva Zelanda está programado para el viernes 3 de octubre a las 20:00 horas de nuestro país.

El recinto para el esperado cotejo por el Mundial Sub 20 será el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, donde se espera un gran marco de público.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs Egipto?

El encuentro de los dirigidos por Nicolás Córdova contra Los Faraones será transmitido en vivo por Chilevisión, canal que te llevará una completísima cobertura e todas sus plataformas.

Además, en la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV podrás ver el trascendental cotejo de manera online y completamente gratis.