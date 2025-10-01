“Proyecto Blue Lock”: Así quedó el Instagram de la Selección Japonesa luego de vencer a Chile - Chilevisión

Japón dio el golpe y venció a Chile por la segunda fecha del Mundial Sub 20, imponiéndose por 2-0 este martes en el Estadio Nacional.

Los goles de Rion Ichihara y Yumeki Yokoyama le permitieron al conjunto nipón quedar como líder del grupo A, dejando a La Roja en el tercer lugar.

Con esto, el combinado nacional se jugará su clasificación a los octavos de final contra Egipto, quienes no han sumado puntos en la cita planetaria.

Instagram de Japón se repletó de comentarios

La derrota generó una ola de reacciones de los hinchas, donde los chilenos fueron en masa al Instagram de la Asociación Japonesa de Fútbol.

Los fanáticos ocuparon todo su ingenio y descataron que ganó "el proyecto Blue Lock", haciendo referencia a la icónica serie estrenada hace algunos años.

Además, otros usuarios se acordaron de "Barrabases" y algunos reiteraron que la victoria fue sólida por parte del cuadro de la Tierra del Sol Naciente.

Mira los comentarios acá